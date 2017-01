CASO DE POLÍCIA Padrasto estupra enteadas de 8 e 11 anos e foge com medo da mãe das meninas Exame apontou tentativa de penetração recente nas crianças

Homem de 35 anos, suspeito de estuprar as enteadas de 8 e 11 anos, com receio das crianças contarem para a mãe, fugiu. Os abusos aconteciam em fazenda de Ivinhema - distante 288 km de Campo Grande. As informações são do site Ivinotícias.

A mãe das meninas contou à polícia que as filhas estavam sendo estupradas pelo companheiro. Ainda conforme a mulher, assim que ficou sabendo dos abusos procurou a polícia e o Conselho Tutelar para registrar a queixa.

Em exame realizado na cidade foi constatado que as meninas tiveram tentativa de penetração recente, por isso, foram encaminhadas para Nova Andradina, para realizarem exames mais detalhados.

As meninas contaram que os abusos aconteciam durante a madrugada, enquanto a mãe dormia, e que os estupros estavam acontecendo há dias, e não contaram antes com medo das ameaças do padrasto.

Desconfiado que as meninas tivessem contado para a mãe, o homem pegou o carro e fugiu. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.