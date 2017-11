Felpuda

Apenas dois meses e alguns dias restam para o charminho dos políticos, de todos os matizes, definir suas pré-candidaturas. Aliás, este é o prazo que eles mesmos se autoconcederam: depois do Carnaval. Como ensina a história, tudo não passa de jogo para a plateia, pois a discussão interna das legendas está a mil por hora, inclusive com direito a muitos muxoxos, caras feias e alegres, na mesma proporção, amizades à beira do rompimento e assanhamento dos partidos de aluguel. Afe! Ester Figueiredo