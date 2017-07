Coophavila II Paciente agride e ameaça técnica de enfermagem durante medicação Vítima foi agredida e ameaçada de morte

Paciente de 47 anos agrediu com tapas no rosto, puxões de cabelo e chutes uma técnica de enfermagem de 36 anos durante medicação na Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro Coophavila II, em Campo Grande. Caso semelhante aconteceu no último dia 23, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Neblon, também na Capital.

Consta em boletim de ocorrência, que a técnica de enfermagem foi aplicar uma medicação na paciente, quando esta se exaltou e começou a agredir a vítima. Agressora puxou os cabelos da técnica e deu vários tapas, chutes e a ameaçou de morte.

Testemunhas que estavam no momento tentaram deter a autora, que após as agressões, fugiu do local. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no Bairro Piratininga e será investigado.