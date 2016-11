Felpuda

Nesse período de transição na Prefeitura de Campo Grande, a situação está na base de dar uma no cravo e outra na ferradura, segundo observador mais atento. Afinal, diz ele, enquanto se fala em não aumentar o preço da tarifa de ônibus, por outro lado, anuncia-se que o cidadão pagará 8% a mais do valor do IPTU em 2017. Afe! Ester Figueiredo