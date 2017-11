TRÂNSITO Operação Finados termina com 293 notificações e nove veículos apreendidos As ações foram feitas entre quinta e segunda-feira nas rodovias estaduais

A “Operação Finados” feita pela Polícia Militar Rodoviária em Mato Grosso do Sul terminou hoje com a apreensão de nove veículos, cinco carteiras de habilitação e 89 licenciamentos recolhidos. As fiscalizações foram feitas nos 15 mil quilômetros de rodovias estaduais.

Conforme as informações divulgadas pela PM, a operação começou na quinta-feira (2) e terminou nesta segunda-feira (6).

Durante esse período, 3.499 condutores foram abordados. O número é maior do que o da operação realizada no ano passado, quando 2.443 condutores receberam ordem de parada.

Ainda durante a “Operação Finados”, um mandado de prisão foi cumprido, e seis flagrantes de contrabando realizados.

O número de acidentes com vítimas registrados no período caiu de 5 em 2016 para 3 em 2017.

Em nota, a PM informou que o objetivo das ações policiais foi alcançado já que o número de acidentes reduziu e que as blitzes vão continuar.