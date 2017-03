Operação de Carnaval da PMA autua 25 pessoas e aplica R$ 72 mil em multas

Felpuda

Dizem que figurinha carimbada foi alertada, no período eleitoral, em relação à composição de alianças. Conquistado o que desejava, levantou a cabeça, tirou os pés e os joelhos do chão, e está fazendo exatamente o contrário do que deveria, ignorando até mesmo os velhos amigos. Pelo jeito, dito-cujo está confundindo “aliança” com “argola”. Ah, o poder!... Ester Figueiredo