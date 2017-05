Felpuda

Desde a sua existência, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é useira e vezeira em não autorizar abertura de processo contra governador. Basta lembrar os anos de 2009 e 2012, quando pedidos de ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não foram acatados e dito-cujo devidamente blindado. Com a decisão do STF de que processos contra chefes do Executivo estadual não precisam mais do aval do Legislativo, a “ação entre amigos” cai por terra. Ester Figueiredo