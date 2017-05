Acidente na 060 Ônibus pode ter aquaplanado antes

de tombar com mais de 20 passageiros Trecho da BR-060 tinha muito barro por conta de obras

A empresa Cruzeiro do Sul divulgou no começo da noite de hoje que o ônibus que tombou na BR-060, próximo a Camapuã, provavelmente aquaplanou.

O trecho onde houve o acidente está em obras e há muita terra no acostamento. Por conta da chuva que caiu à tarde na região, formou-se um barro na pista, o que aumenta a possibilidade dos veículos perderem o controle.

O tombamento do ônibus com mais de 20 passageiros, que havia saído de Campo Grande e tinha destino Camapuã, aconteceu por volta das 17h30. Viaturas dos Bombeiros e Samu, tanto da Capital como do município vizinho foram deslocadas para atendimento à ocorrência.

O diretor operacional da Cruzeiro do Sul, Osvaldo César Possari, explicou que duas equipes foram enviadas para a cidade com o objetivo de prestar atendimento às vítimas e familiares.

"Fomos informados que o trecho está em obra e o barro vermelho saiu do acostamento e foi para rodovia. A sinalização também não estaria adequada. Outras motoristas nos relataram que tiveram problemas no local e na semana passada parece que aconteceu uma capotagem", disse o executivo da empresa.

Conforme ele, a exigência do uso do cinto de segurança nos ônibus ainda permite que os passageiros tenham mais segurança na viagem. Todos os assentos possuem o equipamento, mas ele reconhece que as pessoas não costumam afivelá-lo.

"Há 40 anos prestamos serviço e felizmente nunca registramos um óbito. Priorizamos a segurança dos nossos passageiros", reforçou o diretor operacional.

A empresa tem o telefone (67) 3312-9717 disponível para informações. Ele funciona em período comercial, a partir das 7h30. Há ainda os números em Camapuã, (67) 9 9915-3809, e na Capital, (67) 9 9981-7960, para prestar atendimento.