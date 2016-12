ACIDENTE Ônibus e carro colidem, arranca árvores e vai parar em muro Quatro ocupantes do veículo menor ficaram feridos

Ônibus e carro colidiram na madrugada de hoje, 10, por volta das 4h, em Fátima do Sul. Com a batida, o ônibus arrancou duas árvores e só parou quando bateu em muro.

Conforme o site Vicentina Online, o motorista do transporte coletivo seguia pela Rua Ataupho de Matos, sentido Dourados, invadiu a preferencial e colidiu no Citroen, que seguia pela Rua Padre José Pascoal, sentido Avenida 9 de Julho.

No carro estavam dois homens e duas mulheres. Os quatro ocupantes ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital do Sias pelo Corpo de Bombeiros. No coletivo, além do motorista, estavam cinco trabalhadores. Ninguém ficou ferido.