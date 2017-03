Rochedo Oito dias depois, pescador encontra

corpo de rapaz desaparecido em rio Jovem estava a cerca de 30 quilômetros do local de onde caiu

Depois de oito dias de buscas, o corpo do jovem Wanderley da Silva de Melo, de 25 anos, foi encontrado ontem por um pescador. Rapaz estava desaparecido desde o dia 26 de fevereiro e seu corpo foi achado boiando, em uma das margens do Rio Aquidauana, no município de Rochedo.

De acordo com testemunhas, Wanderley estava a aproximadamente 30 quilômetros do local de onde caiu. O corpo estava enroscado em galhos.

Desde que o rapaz desapareceu, duas equipes do Corpo de Bombeiros passaram a percorrer o rio em busca de Wanderley. Uma das equipes de mergulhadores descia o rio, enquanto a outra procurava pelo jovem na região da ponte do grego.

A família, que é de Campo Grande e acompanhou as buscas por mais de uma de semana na cidade de Rochedo, retornou para a Capital e soube por telefone que o corpo havia sido encontrado.