TEMPO Oito cidade de MS podem registrar temporais hoje e calor predomina amanhã Quarta-feira deve ter temperaturas de até 36°C no Estado

Tempo deve continuar instável em Mato Grosso do Sul durante todo o resto desta semana, oscilando entre períodos de sol, com calor acima de 35°C, e pancadas de chuva, com alerta de tempestade para algumas regiões.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje está em vigor aviso de risco potencial de tempestades para as regiões norte, noroeste e oeste.

Aviso é válido para os municípios de Bodoquena, Corumbá, Coxim, Ladário, Miranda, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso e Aquidauana. Nestas cidades pode haver acumulado significativo de chuva e ventos entre 40 km/h e 60 km/h.

Amanhã, temperaturas permanecem elevadas, com sol aparecendo entre poucas nuvens. Ainda devem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde, mas precipitações ficam mais isoladas, devido ao calor e umidade disponíveis.

Em Campo Grande, termômetros devem ficar entre 21°C e 31°C, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite.

Maiores temperaturas devem ser registradas nos municípios da região do Pantanal. Em Corumbá e Porto Murtinho previsão é de mínima de 23°C e máxima de 36°C, podendo chover forte.

Fátima do Sul também deve ter dia quente, com temperaturas oscilando entre 22°C e 34°C e predomínio de sol durante toda a quarta-feira.