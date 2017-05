BR 163 OAB vai à justiça solicitar fim do pedágio da rodovia Medidas serão apresentadas em defesa do interesse dos usuários

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) pretende entrar na justiça para apresentar medidas cabíveis em defesa do interesse dos usuários da rodovia BR-163. Na última quinta-feira (05), a Comissão de Direito Administrativo (CDADM) apresentou parecer a diretoria da OAB sobre contrato entre a União e a CCR MS Via, concessionária responsável pela duplicação da BR.

Segundo o vice-presidente da CDADM, Paulo Eugênio Portes, a paralisação da duplicação é um ato que infringe o contrato entre a concessionária e o Governo Federal. E por esse motivo a Comissão solicita a suspensão da cobrança dos pedágios até que seja apresentado 'fundamento plausível' à paralisação perpetrada pela empresa concessionária CCR MSVia, ou que seja retomado imediatamente as obras de duplicação.

Outros quatro membros da Comissão, Matheus Sayde Belle, Raiana S. Barbosa, Assahd Milan Neto e Vanter Henrique G. Antunes receberam documentos, na semana passada, e apuraram até o feriado de 1º de maio fazendo estudos sobre o contrato administrativo entre União e CCR MSVia, edital da licitação da Agência Nacional de Transporte (ANTT), bem como aos princípios e leis que regulamentam a concessão e a administração pública.

A diretoria da OAB/MS vai analisar o parecer adotado pela Comissão e, caso seja decidido favoravelmente, serão apresentadas medidas em defesa do interesse dos usuários da rodovia.

Vale lembrar que no início de abril, a empresa protocolou, na ANTT, pedido de revisão de contrato, alegando redução de 35% na arrecadação prevista inicialmente, ocasionando dificuldade na duplicação.