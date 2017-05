DELAÇÕES Políticos de MS serão investigados pela OAB Documentos serão analisados visando responsabilizar os políticos

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal (STF), requerimento solicitando cópias das delações premiadas dos donos do frigorífico JBS, irmãos Joesley e Wesley Batista.

A OAB tem por objetivo analisar os documentos que citam nomes de agentes públicos do Estado, bem como o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), os ex-governadores Zeca do PT, André Puccinelli entre outros políticos que estão envolvidos.

O objetivo da Comissão Especial criada para deliberar este assunto, é fazer uma análise visando a eventual responsabilização desses agentes públicos.

A Seccional declarou que só vai solicitar os documentos porque os agentes publicamente citados, e conhecidos pela imprensa, têm negado esses fatos. De acordo com a Lei nº 12.850/2013 que define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, as colaborações por si só, não induzem uma condenação.