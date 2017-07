Em agosto OAB promove campanha pela paz após vários casos de violência em Campo Grande Objetivo é cobrar atitudes das autoridades frente ao aumento da violência

Depois de vários casos de violência em Campo Grande, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), irá lançar, em agosto, a campanha “OAB/MS pela Paz”.

Durante a campanha serão feitas ações com estudantes de escolas e faculdades de todo o Estado, além de um evento que debaterá o tema.

Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche disse que objetivo é demonstrar a revolta e cobrar atitudes das autoridades frente ao grande número de casos de violência.

“São diversos casos de violência em Mato Grosso do Sul. Nosso Estado deve ser um dos mais violentos do país”, disse.

Entre os temas a serem discutidos durante a campanha estão a banalização da violência e da vida.

De acordo com a coordenadora da campanha, a presidente da Comissão de Cultura (CCULT), Delasnieve Daspet, palestra abordará a violência de forma geral, tanto nas fronteiras, contra as mulheres, contra as minorias, entre outros.

“Nosso objetivo é incentivar ações pela paz em todo o Estado, com ações nas escolas para que as crianças entendam o que é a paz e estendam essas ações pela sociedade. Vamos chamar grupos que trabalham com o tema, assim como as Secretarias de Cultura e Educação”, explicou.