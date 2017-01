JUDICIÁRIO Novo presidente do TJMS é empossado e diz que terá apoio de todos os poderes Desembargador Divoncir Maran assumiu a presidência pelo biênio 2017/18

Desembargador Divoncir Schreiner Maran foi empossado hoje como presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para o biênio 2017/2018. Ao assumir o cargo, magistrado destacou as dificuldades de comandar o Judiciário em tempos de crise e afirmou que trabalho será feito com “criatividade e apoio de todos os poderes”.

Cerimônia de posse começou por volta das 17h, no plenário do Palácio de Justiça, em Campo Grande. Divoncir assume lugar do desembargador João Maria Lós, que comandou o TJMS em 2015 e 2016.

Também tomaram posse os desembargadores Julizar Barbosa Trindade na vice-presidência e Romero Osme Dias como corregedor-geral de Justiça.

Ao passar o cargo, desembargador João Maria Lós agradeceu pelo tempo que ficou à frente do tribunal e informou que deixa a presidência com sentimentos de consciência do dever cumprido e gratidão.

“Bem sei que dei o melhor de mim, visando sempre atender muito bem a cada um, não me distanciando evidentemente dos ditames da lei. Fiz o melhor que podia e retorno com entusiamo para a função judiciante”, diz.

Em seu discurso, Maran destacou que não só o judiciário, mas todo o Brasil passam por crises e que será necessário usar a criatividade, economizar em recursos e investir de forma planejada.

Novo presidente disse ainda que sabe que a responsabilidade é grande, mas que terá apoio do ex-presidente, de todos os jurisdicionados e dos Poderes Legislativo e Executivo, para trabalhar em prol da população.

“Os 36 anos de magistratura me permitem dizer que não há prévia nem definição de como garantir a satisfação dos anseios de todos. Mas posso assegurar aos jurisdicionados que vamos trabalhar incansavelmente para melhorar e agilizar os trâmites judiciais e garantir o sentimento de justiça a cada um dos sul-mato-grossenses que buscam o judiciário para tanto”, disse.

Participaram da cerimônia de posse desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça de MS, governadora em exercício, Rose Modesto (PSDB), prefeito Marcos Trad (PSD), senador Pedro Chaves (PSC), deputado estadual Lídio Lopes (PEN) que representou a Assembleia Legislativa, procurador-geral do Ministério Público Estadual (MPE), Paulo Passos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Mansour Karmouche, Presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), conselheiro Waldir Neves, defensor público-geral de MS, Luciano Montalli e o presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amansul), Fernando Chemin Cury.