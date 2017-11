REGIÃO DO PANTANAL Novo hospital em Corumbá atenderá 10 mil beneficiários Unidade totalizará 10 hospitais construídos e administrados pela Cassems

O município de Corumbá (MS) receberá no primeiro semestre de 2018, uma nova unidade hospitalar da Cassems, com área de 3,1 mil metros quadrados e instalações com 2,8 mil, em fase de construção, no bairro Popular Velha.

A construção terá 35 leitos, três salas cirúrgicas, pronto atendimento, centro de diagnósticos com ressonância magnética, tomografia, raio-x digital, mamografia, densiometria óssea, duas salas de ultrassonografia, laboratório de análises clínicas e um centro de especialidades médicas .

Segundo informações da assessoria de imprensa, a unidade hospitalar proporcionará atendimento para 10 mil beneficiários do plano de saúde, nos municípios de Corumbá e Ladário. Além disso, a localização do prédio fica em área de fácil acesso para a população residente nas duas localidades.

A obra de construção da décima unidade hospitalar da Cassems no estado iniciou em abril de 2016 e será finalizada dentro do prazo, com investimento médio de R$ 10 milhões. "Viabilizar toda essa estrutura não foi fácil. Estamos realizando um sonho antigo e o apoio do município, que no final de 2015 doou o terreno para construirmos o hospital, foi de extrema importância", comemora o presidente da Cassems, Ricardo Ayache.

De acordo com Ayache, a nova unidade hospitalar vai expandir os serviços de atendimento em saúde na região e permitir que a população tenha a tranquilidade e a garantia de um serviço de qualidade, sem precisar se deslocar longas distâncias em busca de uma medicina especializada, tanto no diagnóstico como no tratamento. "Caso haja interesse do poder público teremos estrutura, inclusive, para atender algumas demandas do Sistema Único de Saúde", finaliza.