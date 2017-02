Presídios Contra corrupção, novo diretor

define chefia da Agepen Servidor de carreira assumiu direção da agência semana passada

Pouco mais de uma semana depois do servidor de carreira Aud de Oliveira Chaves assumir o comando da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), nova composição da diretoria do órgão já está definida.

Na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE), o diretor definiu 11 nomes que compõem cargos de chefia na agência. Entre eles está a continuidade de Mari Jane Carrilho como diretora do presídio feminino Irmã Irma Zorzi.

Todos os nomes publicados hoje para cada função podem ser conferidos neste link, na página 48.

PEDIU PARA SAIR

O troca-troca na segurança do Estado não ficou só na Agepen. O coronel da Polícia Militar e ex-diretor da Agepen, Deusdete de Oliveira, pediu exoneração do cargo que ocupava na Superintendência da Sejusp.

De acordo com o secretário Barbosinha, o pedido ocorreu em razão da gestão de Deusdete na época em que ficou na Agepen, até 2013, ser alvo de investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). A apuração descobriu rombo de R$ 17 milhões e corrupção na agência.

Mesmo com o pedido de demissão, o coronel continuará na Sejusp porque é responsável por ações de integração entre as forças policiais do Estado com Mato Grosso e Goiás. Não há previsão de quando ele deixará o cargo e quem será o substituto.