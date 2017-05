Parceria Novo aparelho no Hospital de Câncer

deve duplicar atendimento em MS Unidade de saúde recebeu hoje acelerador linear

O Hospital de Câncer Alfredo Abraão recebeu hoje novo acelerador linear que irá substituir o atual aparelho no hospital, aquisição resultante de parceria entre Governo do Estado, Hospital de Câncer e Ministério da Saúde. De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, a expectativa é de dobrar as ofertas de radioterapia e melhorar o atendimento.

De acordo com informações do Governo, a estimativa é de que, com o novo acelerador, os atendimentos realizados no hospital passem de 50 para 100 por dia, além de diminuir o tempo de tratamento de cada paciente. Entre os tratamentos previstos estão o de câncer de pele, radioterapia de cabeça, radioterapia de cabeça, pescoço e linfonodos, além de outras patologias oncológicas atendidas pelo antigo aparelho. Ainda conforme o Governo, atualmente o Hospital de Câncer Alfredo Abraão de Campo Grande é homologado como uma Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), realizando as etapas de diagnósticos e tratamentos oncológicos e radioterapia.

A cedência do novo acelerador linear já havia sido anunciado pelo Ministério da Saúde no inicio do ano passado durante visita do ministro Marcelo Castro. “O ministro tinha prometido, ainda no início de 2016. É uma luta enorme porque nós tivemos que tirar esse aparelho de Goiás, acabou vindo para Mato Grosso do Sul e agora dentro de 120 dias estamos em operação, tiramos o aparelho antigo e colocamos esse mais novo e esperamos zerar essa fila de pessoas que aguardam a radioterapia em Campo Grande e Mato Grosso do Sul”, expressou o governador durante visita ao hospital na manhã de hoje.