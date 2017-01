FEMINICÍDIO Nove dias após separação, homem

mata ex e tem casa incendiada Vítima tinha 35 anos e foi assassinada com vários golpes de faca

Efigênia Dinalva de Souza, 35 anos, foi assassinada pelo ex-marido Vanderlei Aparecido Ramos, 40, com várias facadas, entre elas no pescoço e seio. O crime aconteceu na quarta-feira (18), nove dias após a separação do casal. Na noite de ontem, a casa do homem foi incendiada. O fato aconteceu em Paranaíba.

A delegada responsável na investigação sobre o feminicídio, Eva Maira Cogo, conta que Efigênia conviveu com Vanderlei durante 15 anos e desde o dia 9 deste mês estavam separados. Ainda de acordo com a autoridade policial, episódios de agressão entre o casal eram constantes, mas não há registro na polícia, nos últimos meses. “Faz tempo que ela queria se separar, mas ele não deixava. Na semana passada, ela saiu com a roupa do corpo e foi morar com o filho, de 18 anos”, disse a delegada.

O crime aconteceu, inclusive, na casa do filho da vítima, que fica na Rua Braulina Rosa da Conceição, no Bairro De Lourdes. Na quarta-feira (18), Vanderlei foi ao encontro da ex e a atacou com primeiro golpe ainda dentro do imóvel. A vítima correu para a rua, onde recebeu outros golpes por quase todo o corpo.

A delegada Eva Maira conta que Efigênia ainda implorou para ser socorrida e apontou o ex-marido como autor. “Ele fugiu e ela, ferida, foi encontrada por moradores e ainda citou o nome do ex e pediu para ser levada para hospital às pressas”, disse. No entanto, a vítima chegou à Santa Casa da cidade morta. Além do rapaz, a mulher tinha outra filha de 16 anos, mas nenhum em comum com o autor do assassinato.

CASA INCENDIADA

Vanderlei ainda segue foragido. A casa dele, onde morou com a vítima, na Rua Elias Jorge Soucheff, no Jardim Santa Elisa, foi totalmente destruída por fogo ontem à noite. Vizinha teria visto Vanderlei na casa momento antes de o incêndio começar. Está sob investigação se foi ele que incendiou o imóvel ou outra pessaoa em retaliação à morte de Efigênia.