TRÂNSITO BR-163 ganha duas novas unidades da Polícia Rodoviária Federal Unidades ficam localizadas em Eldorado e em Caarapó

A CCR MSVia em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres estregaram, hoje, duas novas Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As bases ficam localizadas na BR-163, no km 33,2 em Eldorado e a outra no km 215,8 em Caarapó.

As novas unidades contam com um bloco principal, um bloco para fiscalização, estacionamento coberto, pátio para retenção de veículos, duas coberturas metálicas de pista com 6 metros de altura, passarela e rampa de inspeção de veículos.

Além disso, contam com infraestrutura viária para acesso ao posto, e vias laterais, que garantem mais segurança aos motoristas em caso de uma eventual parada. Para que os policiais, possam desempenhar o trabalho de forma segura, foram construídas também ilhas de segurança no trecho.

PARCERIA

A concessionária que administra a rodovia, CCR MSVia, tem o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) que atua no atendimento atendimento aos usuários, desobstrução e reboque de veículos em pane, contando com o apoio da PRF.

Contando com 17 bases Operacionais, cerca de 500 colaboradores e aproximadamente 80 viaturas, o SAU responde desde então pelo atendimento aos motoristas e passageiros que trafegam pela rodovia.