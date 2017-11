bombeiros Nova escada para combate

ao fogo deve chegar em 12 meses Licitação ainda está em processo de conclusão

A licitação para compra de uma nova autoescada para o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, fabricada pela indústria alemã Magirus, está em processo de conclusão, mas o produto só deve chegar ao Estado em dezembro de 2018.

A data de entrega depende da assinatura do contrato entre a empresa vencedora, o governo estadual e Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar.

Após o trâmite, a empresa tem até um ano para entregar a escada, com isso, caso publicação oficial aconteça no fim do ano, ela chega no final do ano que vem. Caso a assinatura ocorra somente em 2018, o produto será entregue somente em 2019.

O Corpo de Bombeiros informou que o processo está em fase final de assinatura e publicação, “com pendências burocráticas” que devem ser sanadas até o fim deste mês. Com isso a expectativa é de que a escada de 60 metros para combate a incêndios em prédios, seja entregue até novembro do próximo ano.

Reportagem do Correio do Estado publicada em julho mostrou que a única autoescada do Corpo de Bombeiros, está fora de funcionamento.

O equipamento de 30 metros, não será recuperado, pois é obsoleto e as peças necessárias para manutenção não são mais fabricadas.