CAMPO GRANDE Nova diretoria do TRT toma posse em solenidade no Rubens Gil de Camilo

A nova diretoria do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, eleita para o próximo biênio. tomou posse, em solenidade na noite de hoje (05). A cerimônia foi realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O desembargador João de Deus Gomes de Souza, atual vice-presidente e vice-corregedor do TRT/MS, foi eleito para os cargos de presidente e corregedor.

Já o vice-presidente e vice-corregedor da nova gestão será o desembargador Nicanor de Araújo Lima, que também ocupará o cargo de ouvidor do TRT/MS. O magistrado é o atual diretor da Escola Judicial que será comandada pelo desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior.

