2017 Nenhuma das maiores cidades de MS

terá queima de fogos ou shows na virada Colorido no céu e animações musicais dependerão de iniciativas privadas

A virada do ano nas cinco cidades mais populosas de Mato Grosso do Sul será menos colorida e animada em comparação aos últimos anos. Nenhuma das cidades promoverá queima de fogos ou shows tradicionais para receber 2017, tudo vai depender, como já ocorreu em algumas cidades do ano passado, das iniciativas de empresários e moradores.

Em Campo Grande, não haverá nenhuma programação de réveillon. Segundo a prefeitura, ao deixar de fazer queima de fogos ou shows, a economia é de R$ 1 milhão. Na virada de 2015 para 2016, a prefeitura cancelou o tradicional Show da Virada, no entanto, promoveu modesta queima de fogos nos altos da Avenida Afonso Pena, onde até o ano passado era montada a Cidade do Natal.

A segunda maior cidade do Estado, Dourados, também deixará de lado programação especial na virada. Conforme a assessoria de imprensa da prefeitura, não faz parte da tradição do município ter queima de fogos ou shows. Neste ano, houve programação no mês de dezembro, o Dourados Brilha, mas para réveillon não há nada especial.

Em Três Lagoas, pela primeira vez em anos, não haverá queima de fogos ou atrações musicais. Segundo a prefeitura, o motivo do cancelamento é recomendação do Ministério Público Estadual (MPE) para que show pirotécnico não fosse feito em uma das lagoas da cidade para proteção dos animais que lá habitam.

A prefeitura afirma que todo processo para compra dos fogos estava em andamento, mas em razão de nenhum outro espaço para a realização da queima ter sido encontrado, o evento foi cancelado.

Prefeito de Corumbá, Paulo Duarte (PDT) disse ao Portal Correio do Estado que não é tradição da cidade promover evento na virada do ano porque seria “desperdício de dinheiro”. Segundo ele, a administração pública tem como foco eventos como Carnaval, São João, Festival América do Sul e Pantanal Extremo. No ano retrasado, no entanto, houve queima de fogos no Morro Cristo Rei do Pantanal.

A quinta cidade com mais habitantes no Estado, Ponta Porã, também dependerá de eventos particulares para comemoração de 2017. O mesmo deve acontecer em Bonito, um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso do Sul.