conheça a cidade Naviraí faz aniversário neste

sábado e chega aos 54 anos Município tem população de 53,1 mil habitantes

Naviraí, que faz divisa com Paraná e está a 350 quilômetros de Campo Grande, completa 54 anos hoje, 11 de novembro. O município tem população estimada de 53.188 habitantes e concentra polo econômico do Estado.

A cidade concentra ações do agronegócio, com indústrias como Copasul, JBS e usinas de produção de álcool. Além disso, a Associação Comercial e Empresarial tem 300 associados.

"Naviraí é em ponto estratégico, com acesso às principais regiões do País. A rodovia BR-163, totalmente pavimentada, liga Naviraí ao norte e sul do Brasil e países do Mercosul", informou nota da prefeitura local.

A cidade também é cortada pela BR-487, que dá acesso a Umuarama (PR) e é trajeto para seguir até o Porto de Paranaguá e para a MS-141, que leva ao estado de São Paulo, via Presidente Prudente.

"O município se situa no lado leste da bacia do Rio Paraná, que pertence à Bacia do Rio da Prata. O Aquífero Guarani passa debaixo de Naviraí, sendo o município detentor do maior porcentual do Aquífero dentro do território brasileiro", explicou informativo da administração municipal.

A cidade está em 7º lugar em população e arrecadação estadual e concentra hoje 2.955 empresas de pequeno a grande porte.

“Queremos cumprimentar a todas as pessoas que de uma forma ou de outra, ajudaram no seu progresso. Sentimo-nos honrados em poder participar da história do seu desenvolvimento. Parabéns Naviraí”, enviou mensagem, por meio da assessoria, o prefeito José Izauri de Macedo, o Dr. Izauri (DEM).