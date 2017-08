BR-158 Na volta da pescaria, motorista perde controle de veículo, capota e morre Amigos acreditam que condutor sofreu mal súbito ao dirigir

Gilberto de Souza, de 66 anos, morreu após sofrer acidente, ontem (25), na rodovia BR-158, em Aparecida do Taboado. Vítima voltava de pescaria, quando perdeu o controle da direção e veículo capotou em ribanceira. No veículo estava mais uma vítima, de 67 anos, que sofreu ferimentos leves.

Segundo informações do boletim de ocorrência, vítima que sobreviveu ao acidente e estava no carro - um Gol Power prata - junto com Gilberto, informou que ele e mais três amigos, em dois carros, viajaram para praticar pesca esportiva em Coxim. Na volta, vítima estava dirigindo, porém, ao parar em Cassilândia para abastecer o veículo, os dois decidiram trocar de lugar e Gilberto que saiu conduzindo o automóvel.

De acordo com a vítima, quando seguiam pela rodovia, de repente Gilberto invadiu a pista contrária e a vítima começou a gritar o nome de Gilberto, mas ele não respondia.Veículo caiu em ribanceira e capotou até parar morro a baixo. Mulher que passava pelo local ajudou no resgate e acionou a policia.

Gilberto morreu, enquanto o amigo teve ferimentos leves e luxação no ombro esquerdo.

Vítima disse que Gilberto tinha problemas cardíacos e acredita que ele possa ter sofrido mal súbito enquanto dirigia. No veículo perícia encontrou R$ 350 e remédios para insuficiência cardíaca.

As policias Militar e Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe.