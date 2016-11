combate à dengue Mutirão contra o Aedes vai

começar nesta semana na Capital Ação abrange Capital e outros 13 municípios do Estado

Com 58.768 casos de dengue notificados este ano em Mato Grosso do Sul, será realizado na sexta-feira o “Dia D de Combate a Dengue”, em Campo Grande.

A ação é coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e abrange também outros 13 municípios onde tiveram início a instalação da Sala de Situação.

O titular da SES, Nelson Tavares, explicou que a mobilização é nacional com foco especial no combate e extinção de possíveis criadouros do vetor em prédios de órgãos públicos e escolas.

“A partir de agora nas ações, vamos ter um cuidado maior nestes locais. É uma determinação para todo o País, mesmo para nós que já realizamos mutirões até no Parque dos Poderes e mobilização em diversas sedes do Poder Público.”

Além das ações nos prédios de órgãos públicos, incluindo escolas e locais da administração estadual, Tavares alerta que as medidas habituais devem continuar a ser realizadas. “Temos muitos prédios, pátios de Detran e escolas, vamos cuidar mais ainda para evitar a proliferação. Mas é importante a população manter o cuidado na própria casa”, afirma o secretário.

