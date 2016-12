ACIDENTE DE TRABALHO Parede desaba sobre jovem que

implora pela vida, mas acaba morto Eduardo da Conceição desmontava aviário quando sofreu acidente

Polícia Civil investiga provável acidente de trabalho que terminou de maneira trágica, ontem, no distrito de Nova América, cerca de seis quilômetros de Caarapó. Eduardo da Conceição Marques, 20 anos, morreu depois de parede desabar sobre ele quando desmontava aviário, em fazenda. O jovem ainda implorou pela vida enquanto era socorrido, mas não resistiu.

Conforme Boletim de Ocorrência, Eduardo, um tio, operador de trator e dois outros ajudantes trabalhavam no local desmontando aviário usado para criação de frango de corte. Em determinado momento, parte da parede cedeu e caiu em cima de Eduardo.

Ainda de acordo com relatos das testemunhas, outra parte da construção caiu no sentido contrário e atingiu o trator que era utilizado no trabalho.

O tio imediatamente teria colocado o sobrinho na carroceria de Saveiro e o levado para posto de saúde na cidade de Caarapó. Enquanto agonizava, o jovem insistentemente pedia pressa no socorro, mas no caminho do socorro médico parou de respirar.

Constatada a morte no posto de saúde, o tio levou para casa o corpo do sobrinho e chamou por policiais. Em avaliação inicial, foi constatado que havia lesões no abdômen e costas de Eduardo. Inquérito foi aberto para investigação como morte a esclarecer.