Frota própria Municípios de MS recebem 15 ônibus para transporte escolar rural Investimento é de R$ 3,6 milhões, com recursos do governo federal e estadual

Transporte escolar rural de municípios de Mato Grosso do Sul será reforçado com novos ônibus, que irão atender a Rede Municipal de Ensino. Com investimento de R$ 3.631.500, 13 veículos foram entregues hoje pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) aos prefeitos e outros dois serão entregues em 30 dia.

Ônibus foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no valor de R$ 3.147.300,00, com contrapartirda do Governo do Estado, de R$ 484.200,00.

Recursos foram viabilizados em 2015 pelo deputado federal Geraldo Rezende (PSDB) e foram empenhados no fim do ano passado. Segundo o deputado, por conta da demanda dos municípios no transporte escolar, foi decidido, em conjunto com o Governo, pelo investimento na área.

"Optamos pela demanda dos municípios quanto ao transporte escolar, que é uma exigência constitucional e há uma cobrança sistemática dos órgãos de controle e os prefeitos, na sua ampla maioria, pela exiguidade de recursos hoje, a receita que decai e alguns fatores aliados a crise econômica, faz com que não tenham os recursos necessários para fazer esse enfrentamento", disse o deputado.

Foram entregues hoje ônibus para os municípios de Amambai, Angélica, Antônio João, Bodoquena, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Eldorado, Itaquiraí, Jateí, Nioaque e Mundo Novo. Em 30 dias, veículos serão entregues à Iguatemi e Taquarussu.

Veículos tem capacidade para transportar 59 estudantes, são adaptados com plataforma elevatória e devem atender alunos que moram no campo, assentamentos e aldeias indígenas.

Segundo o governador, além de melhorar a qualidade do transporte escolar, que tem frota sucateada, entrega dos ônibus novos garantia economia aos cofres municipais, que terceirizam o transporte.

“Quanto mais você possibilita a frota própria, você sai da contratação e isso barateia para a Rede Municipal, fica melhor a qualidade do transporte em benefício dos alunos. Então esse é o caminho, buscar parcerias para aumentar o máximo possível de frota própria nos municípios”, disse o governador.