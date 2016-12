interior de ms Municípios ainda sofrem com

estragos das chuvas de novembro Estradas não foram recuperadas e oferecem riscos a condutores

Quatro municípios de Mato Grosso do Sul, em situação de emergência por causa das chuvas que se intensificaram desde o mês de novembro, continuam em alerta devido aos riscos de temporais neste fim de semana.

Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Costa Rica e Paranhos, tiveram estradas, pontes e residências afetadas e destruídas nos dias 3, 20 e 26 de novembro e no dia 9 de dezembro, respectivamente.

Em Itaquiraí, a 400 quilômetros de Campo Grande, o Ministério da Integração Nacional reconheceu - no dia 13 deste mês - situação de emergência declarada em decorrência de estragos provocados pelas chuvas, em setembro deste ano.

Pontes foram danificadas e totalmente destruídas em estradas municipais que dão acesso a pelo menos oito assentamentos rurais.

Aparecida do Taboado, distante 456 quilômetros da Capital, decreto municipal de situação de emergência é por conta da erosão provocada pela chuva na MS-316, que tem apenas uma das pistas liberadas para tráfego há mais de uma semana. Costa Rica, a 340 quilômetros de Campo Grande, sofreu com um vendaval que atingiu a cidade no dia 26 de novembro e desde então está em trabalho de recuperação.

Já em Paranhos, no extremo sul do Estado - a 435 quilômetros da Capital - parte da rodovia MS-295 continua intrasitável. Equipes de uma empresa contratada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para recuperação do local deixaram os serviços há dois dias e só retornam após o dia 1º de janeiro de 2017.

