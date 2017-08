ANIVERSÁRIO Município de Aquidauana

Município de Aquidauana (MS) completa 125 anos hoje (15). A programação se estende por todo mês de agosto em alusão ao aniversário da cidade. Logo pela manhã, às 8h, acontece o Desfile Cívico na Rua 7 de Setembro. E, à tarde, às 14h30, será a inauguração da pavimentação asfáltica na Vila Eliane e Vila Frageli.

Às 16h, o governador Reinaldo Azambuja participará das comemorações e, na oportunidade, assinará ordem de serviço para pavimentação asfáltica no trajeto entre o distrito de Piraputanga a Camisão e entre o distrito de Piraputanga e distrito de Palmeiras.

No fim da tarde, às 18h, em frente a Estação Ferroviária, terá praça de alimentação, feira da estação, show com Banda Lilás e queima de fogos. A Estação Ferroviária de Aquidauana fica na Rua Bichara Salamene.

O último dia de comemoração será no dia 25 de agosto, ocasião em que a cidade recebe competidores da 25ª edição do Rally dos Sertões 2017. A concentração será na Avenida Pantaneta e o evento será a partir das 6h.

História

Fundada em 15 de agosto de 1892, as margens do rio Moboteteu, atual Rio Aquidauana, foi implantada por comitiva composta pelo major Teodoro Rondon e pelos coronéis João d’Almeida Castro, Augusto Mascarenhas, Estevão Alves Corrêa e Manuel Antônio Paes de Barros, além de fazendeiros e moradores da Vila de Miranda. Teodoro Rondon também foi o primeiro professor da primeira escola da cidade, criada em 1894.

O novo povoado nasceu em razão da Guerra do Paraguai e seus primeiros moradores foram os soldados imperiais. Com a chegada dos trilhos da ferrovia, Aquidauana iniciou um acelerado processo de desenvolvimento. Aquidauana também foi o primeiro município do antigo Mato Grosso a ter serviço de energia elétrica, inaugurado em maio de 1928, além do primeiro cinema com tela panorâmica. Em 1948 tornou-se cidade e, em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul.