TRÊS CONTRA UM Mulher vai na casa da avó do namorado

e acaba agredida com soco e arranhões Ela havia pedido para o rapaz ir embora do local

22 NOV 2016 Por RODOLFO CÉSAR 16h:31

Mulher de 20 anos foi na casa da avó do namorado, que tem 23 anos, para o chamar para ir embora e acabou xingada e agredida por ele e parentes dele. A discussão e as agressões aconteceram na zona rural de Miranda, na madrugada de hoje, mas o registro da violência na Polícia Civil foi feito por volta do meio-dia. A jovem relatou aos policiais que logo que apareceu na casa da avó do namorado conversou com quem estava presente e pediu que o rapaz fosse embora com ela. O homem se negou e passou a xingá-la com palavras de baixo calão. Durante a confusão, a esposa de um irmão do jovem e uma tia chegaram na residência e também a xingaram. A situação complicou-se e o namorado deu um soco na boca da vítima, que caiu ferida. As duas mulheres que estavam na residência ainda a puxaram pelo cabelo e desferiram tapas e arranhões no rosto e no pescoço da jovem. Uma pessoa que mora nas proximidades viu a situação e socorreu a mulher. Essa testemunha também foi agredida durante o resgate. O delegado Leandro Costa de Lacerda Azevedo, da Delegacia de Polícia de Miranda, registrou a ocorrência como lesão corporal dolosa (violência doméstica) e vai investigar o rapaz e as mulheres que praticaram as agressões.

Leia Também