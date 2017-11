Ciúmes Mulher tem casa incendiada pela ex após ser vista com amiga em carro Autora não foi mais vista desde então

Mulher de 29 anos moradora loteamento Vespasiano Martins, em Campo Grande, a teve a residência destruída por incêndio criminoso na noite de ontem, na Rua Pedro Alves da Costa. A principal suspeita é a ex-namorada dela, que teria agido por ciúmes depois de vê-la andando de carro com uma amiga.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima relatou que terminou o namoro há cerca de um mês, mas que a ex-, identificada como Valquíria, não aceitou o fim. Ontem, depois de ser vista no carro, a vítima recebeu mensagem no WhatsApp enviada por Valquíria, dizendo que teria a casa destruída.

Ela estava na casa da irmã e foi embora, mas chegando à sua residência, encontrou o local em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo. A Polícia Militar esteve no local e fez rondas pelas região em busca da autora, mas ela não foi encontrada. Segundo a Polícia Civil, Valquíria vai responder por incêndio criminoso.