Dourados Mulher tem casa incendiada

e ex-marido é o principal suspeito Vítima estava separada desde dezembro do ano passado

Homem de 34 anos é suspeito de atear fogo na casa da ex-mulher, de 40 anos, ontem (26), no Bairro Vila São Pedro, em Dourados. De acordo com a vítima, ex-marido não aceitava o fim do casamento.

Segundo informações do Dourados News, a mãe não estava no local e o filho de 10 anos estava em frente a residência, quando viu o suspeito pulando a janela e ateando fogo no imóvel, fugindo em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, mas toda a estrutura e os móveis da casa ficaram destruídos.

Conforme o site, moradora informou que estava separada do ex-marido desde dezembro de 2016, mas ele não aceita o fim do relacionamento.