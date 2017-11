Dourados Mulher tem apartamento invadido e

R$ 26 mil furtados enquanto viajava Vizinha encontrou o imóvel todo revirado

Mulher, 35, teve o apartamento invadido e R$ 26 mil furtados, na madrugada de ontem (6), por volta das 3h, em um condomínio, no Bairro Jardim Climax, em Dourados. Apartamento foi encontrado todo revirado pela vizinha que foi verificar porque o cachorro estava solto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, vítima viajou com o namorado e, um dia antes do furto, pediu para a irmã ir até a residência para pegar roupas e fraudas para a filha que estava com um familiar. No dia seguinte, a vizinha ligou para a vítima informando que o cachorro estava para fora do apartamento e já estava no estacionamento.

A mulher pediu então para que a vizinha observasse a casa, acreditando que a irmã poderia ter deixado a porta aberta por engano e, quando a testemunha foi até o apartamento, encontrou portas arrombadas e o interior do imóvel revirado.

Conforme relatos da vítima, o dinheiro que foi furtado estava escondido em um quarto trancado. Ela informou à polícia que pediu o módulo do condomínio que contém as imagens do prédio para o zelador, mas ele informou que o aparelho também havia sido furtado.

Caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Dourados e será investigado.