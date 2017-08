TRÊS LAGOAS Mulher sofre golpe 'boa noite cinderela'

por homem em conveniência Autor responde por vários processos na Justiça

Para furtar aparelho celular, homem de 42 anos aplicou o golpe conhecido como “boa noite cinderela” em uma conveniência, em Três Lagoas. Suspeito está foragido.

Conforme nota divulgada pela 1ª DP de Três Lagoas, vítima estava na conveniência quando tomou "bebida batizada" por algum desconhecido. Golpista então aproveitou e pegou o celular da mulher.

Após denunciar o ocorrido, investigadores localizaram o objeto com a esposa do autor, uma mulher de 23 anos, que já estava usando o celular como sua propriedade em uma fazenda na região.

O suspeito do crime está respondendo por processos de tentativa de homicídio, ameaça, violência doméstica e embriaguez ao volante. Quem prossegue com as investigações é o delegado Messias Pires.