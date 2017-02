RODOVIA Mulher que morreu atropelada por

carreta tentava ultrapassagem Vítima ia pegar a filha em creche quando se envolveu na colisão

A motociclista Alyne Ribeiro Farias, 26 anos, que morreu atropelada por carreta no fim da tarde de ontem (21) tentava ultrapassagem, na BR-262, perto da cidade de Terenos, quando foi atingida por carreta. Além da manobra irregular, ela não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme Boletim de Ocorrência.

O motorista contou que havia sinalizado a intenção de fazer conversão à direita. No entanto, no momento em que fazia a manobra, Alyne que conduzia Titan tentou ultrapassagem e acabou atingida. Segundo a polícia, Alyne morreu na hora e ficou com o corpo preso entre o pneu dianteiro direito e a suspensão da carreta, juntamente com a moto.

Bombeiros avaliaram que, possivelmente, a moto estava no ''ponto cego'' do caminhão. Testemunha confirmou a versão do motorista e colocou-se à disposição para esclarecimentos na Justiça.

Segundo informações obtidas no local do acidente, a jovem seguia para buscar a filha em creche. O motorista foi submetido a teste de bafômetro, cujo resultado deu negativo para a ingestão de álcool.