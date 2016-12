Angélica Mulher morre eletrocutada ao encostar em fio de alta tensão durante pintura da casa Ela estava no telhado pintando casa da neta quando encostou na fiação

Aparecida Ventura Crispin, de 61 anos, morreu eletrocutada depois de encostar em fios de alta tensão, na tarde de hoje, em Angélica.

De acordo com o site Plantão Angélica, vítima estava em cima do telhado pintando a casa da neta , quando encostou no fio e foi eletrocutada. Mulher morreu na hora.

Quando policiais chegaram ao local, constaram que a vítima ficou grudada na fiação, que era bem próxima do telhado da residência.

Polícia Civil, Polícia Militar e equipe da perícia de Nova Andradina foram ao local.