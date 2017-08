Polícia investiga Mulher morre e esposo fica ferido depois de caminhonete capotar em rodovia Eles seguiam de Campo Grade para Rio Negro quando houve o acidente

Uma mulher morreu e seu esposo ficou ferido em acidente ocorrido na manhã de hoje, na MS-080, em Rio Negro. Caminhonete em que as vítimas estavam capotou na rodovia.

De acordo com informações da Polícia Civil, casal, que não teve a identidade divulgada, estava sozinho no veículo e seguia de Campo Grande para uma fazenda no Pantanal.

Por motivos que ainda serão investigados, condutor perdeu o controle da direção e caminhonete capotou próximo a fazenda Urucacá, por volta de 9h30. Chovia levemente na região no momento do acidente.

Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. O esposo foi encaminhado para o Hospital Idimaque Paes Ferreira, em Rio Negro, e estado de saúde não é considerado grave.

Perícia foi feita no local e Polícia Civil investigará o caso.