Rodovia Mulher morre ao ser atingida por

furgão carregado com cigarros Vítima estava em motocicleta e morreu na hora

Marilu Vazquez, 49 anos, que estava na garupa de motocicleta, morreu na noite de ontem, ao ser atingida por Fiorino. O acidente aconteceu na MS-384, município de Antônio João.

O furgão estava carregado com 42 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai e o motorista fugiu do local. Ele ainda não foi identificado.

Segundo informações da Policia Rodoviária Estadual, o condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado ao hospital de Ponta Porã em estado grave.