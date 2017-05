RODOVIA Mulher morre ao se envolver em acidente com caminhão Batida aconteceu na tarde de hoje na MS-276, próximo a Culturama

Mulher de 30 anos morreu depois de se envolver em acidente de trânsito na tarde de hoje próximo a Culturama, distrito de Fátima do Sul. Patrícia de Lucena Tokunaga conduzia Chevrolet Agile e bateu de frente com caminhão.

Segundo informações do site SiligaNews, Patrícia conduzia carro pela MS-276, quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com caminhão. Ela morreu antes mesmo da chegada do socorro.

O caminhão saiu da pista e o motorista teve escoriações. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital da Vida em Dourados.

A Polícia Civil foi acionada e apura as circunstâncias do acidente.