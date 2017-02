FLAGRANTE Mulher já condenada por tráfico é

presa com R$ 94 mil indo à Bolívia Presa não revelou origem da grande quantia em dinheiro

Mulher, cujo nome não foi divulgado, que já teve condenação por envolvimento com o tráfico de drogas, foi presa ontem (15), com R$ 94 mil, sem origem comprovada. Ela seguia à Bolívia quando foi flagrada por policiais federais, no Centro de Corumbá.

De acordo com informações do portal Diário Corumbaense, sem revelar detalhes sobre a origem do dinheiro, a mulher, que é natural da cidade onde foi presa, informou apenas que ele seria levado para o país vizinho.

MAIS CASOS

Ainda conforme a notícia, desde o final do ano passado, essa foi a terceira prisão de pessoas com grande volume de dinheiro. Uma delas aconteceu no início de dezembro, quando três pessoas – entre elas uma mulher – foram presas por lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O trio tentava sair do Brasil com a quantia de R$ 107 mil. Ninguém assumiu ser dono do dinheiro.

A polícia alerta que para sair do Brasil portando dinheiro – em montante superior a R$ 10 mil em moeda nacional ou estrangeira – é obrigatória apresentação de Declaração Eletrônica de Bens de Viajantes (e-DBV), da Receita Federal.