Incêndio Mulher incendeia casa após

ex tentar reatar relacionamento Ex-marido não estava na casa quando houve o incêndio

Mulher de 38 anos foi presa na tarde de ontem (16), depois de incendiar a casa do ex-marido no bairro Jardim Tatiane, em Fátima do Sul.

Segundo o site Vicentina Online, a mulher morava com o marido e depois de desentendimento, ele a mandou embora de casa e ela foi morar com a filha em outro bairro.

Segundo a autora, três dias depois, o ex-marido foi até a casa onde ela estava e pediu para reatar o relacionamento. Enfurecida com a atitude, ela foi até a casa do homem e colocou fogo em duas camas. O fogo espalhou por toda a casa e vários móveis foram queimados.

A polícia foi acionada e juntamente com o Corpo de Bombeiros conteve o fogo no local. A autora foi detida e encaminhada para a delegacia da cidade.