TENTATIVA DE HOMICÍDO Mulher esfaqueia amiga no pescoço após ter que escolher entre matar ela ou a filha Suspeita disse que estava com dívida de drogas com um traficante da cidade

2 DEZ 2016 Por MARIANE CHIANEZI 18h:31

Uma mulher, de 30 anos, foi esfaqueada no pescoço pela amiga na manhã de hoje em Paranaíba. A suspeita de ter cometido a tentativa de homicídio revelou que um traficante a obrigou escolher entre a vida da amiga ou da filha. De acordo com o boletim de ocorrência, as envolvidas moram juntas e foram encontradas por um rapaz, irmão da vítima. Ele acionou a polícia e confirmou uma discussão entre as duas horas antes e teve de arrombar a porta da casa para salvar a irmã, que sangrava muito. O Corpo de Bombeiros foi acionado para encaminhar a mulher ao hospital e a suposta criminosa foi levada para a delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Na unidade, foi constatado que a suspeita havia feito ligações para o 190 dizendo que havia assassinado uma mulher. Questionada, ela disse que foi obrigada a escolher entre a vida da filha ou da amiga por ter uma dívida de drogas com um traficante. Ela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.

