ABANDONADA Mulher escuta choro e resgata recém-nascida deixada à margem de estrada Bebê estava fria e ainda com cordão umbilical

Moradora da aldeia Te’ Ýkue, de Caarapó, encontrou uma recém-nascida ontem, por volta das 5h30min, deixada na margem de uma estrada. A menina chorava e ainda estava com o cordão umbilical e a pele fria.

De acordo com o site Caarapó News, a mulher estava dentro de casa quando escutou o choro da criança. Ao sair, encontrou a bebê.

No mesmo instante, a indígena, que tem uma bebê de nove meses, cobriu a criança com uma manta e a alimentou com leite materno.

A criança foi encaminhada para o Hospital Beneficente São Mateus e o Conselho Tutelar foi acionado. A bebê pesava 2,985 quilos e media 45 centímetros.