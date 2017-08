RIO BRILHANTE Mulher encontrada morta e com

cabeça queimada foi identificada Filhas reconheceram pertences da vítima na delegacia

Mulher de 38 anos encontrada morta e que teve a cabeça queimada foi identificada por suas duas filhas. Márcia Rodrigues Conceição foi encontrada morta no início da manhã de hoje (7) com o rosto totalmente queimado e nua, às margens de uma estrada vicinal conhecida como estrada do Cadeado, cerca de quatro quilômetros do perímetro urbano de Rio Brilhante.

Após ver a notícia na imprensa, as filhas que residem em Rio Brilhante foram até a Delegacia de Polícia Civil no início da tarde, onde reconheceram os objetos encontrados próximo ao corpo, shorts jeans, blusa, peça íntima (calcinha), além de um lado de rasteirinha que, segundo uma das filhas, a mãe havia comprado recentemente.

A vítima morava com uma das filhas, na Vila Fátima, em Rio Brilhante. Ontem (6), por volta das 13h , Márcia saiu de casa, de bicicleta, e não retornou. De acordo com as filhas, a mãe sempre saía com pessoas que elas não conhecem.

A bicicleta de Márcia ainda não foi encontrada. A família informou que a vítima era usuária de drogas e fazia uso de medicamentos. Márcia também já ficou internada para tratamento contra o vício.

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil está responsável pelas investigações.

O corpo foi para o Instituto Médico Legal (IML) de Dourados. Será colhida digital para confirmar as informações repassadas pela família, além de exames de conjunção carnal para esclarecer se houve abuso sexual.