CONFUSÃO Por causa de bala, comerciante agride com soco mulher em tratamento de câncer Vítima pensou que o doce era cortesia para os clientes da loja

Mulher, de 29 anos, se envolveu em confusão com comerciante de loja de cosméticos, na tarde de hoje, no centro de Sidrolândia. A mulher, que se recupera de câncer, foi supostamente agredida pela suspeita, porque o filho pegou uma bala da loja.

O filho da vítima, de 7 anos, a estava acompanhado quando pegou o doce que estava no balcão do estabelecimento. Pensando que as balas eram cortesia para os clientes, ela não impediu que a criança ingerisse, segundo a ocorrência policial.

Imediatamente, a dona do comércio se aproximou e disse que as balas estavam a vendas e iniciou uma discussão, quando de repente, a mãe do menino foi supostamente agredida com um soco.

Em seguida à agressão, a vítima seguiu para a delegacia de Polícia Civil para registrar a ocorrência. Aos investigadores ela disse que está em tratamento de câncer e não pôde reagir ou ao menos se defender do soco.

Os procedimentos ambulatoriais do tratamento médico da doença foram anexados ao boletim de ocorrência e a vítima solicitou o exame de corpo de delito. Caso será investigado.