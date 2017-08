Felpuda

Ao analisar nomes daqueles que despontam na disputa de importantes vagas em Brasília, político “das antigas” coçou o queixo e comentou, com sorriso maroto, que não será “céu de brigadeiro” para nenhum dos cotados. Citou causas, consequências e deixou a sala com a certeza de ter colocado muitas dúvidas na cabeça do seu interlocutor. “Novos tempos”, dizem... Ester Figueiredo