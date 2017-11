Volume incomum Mulher é presa em flagrante

com cocaína escondida nos seios Agentes desconfiaram da passageira que aparentava estar muito nervosa

Mulher de 36 anos foi presa tentando levar, de Corumbá para Campo Grande, 1 quilo de cocaína escondido nos seios. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Miranda abordou ônibus intermunicipal em que ela estava no fim da tarde desta sexta-feira (3).

Conforme a PRF, durante a fiscalização na unidade da BR-262, os agentes desconfiaram da passageira que aparentava estar muito nervosa e também não soube explicar os motivos da viagem. Além disso, um volume incomum junto aos seios da autora chamou a atenção dos policiais.

Ao ser abordada, a mulher confessou que estava levando a droga junto ao corpo. Ela disse que pegou a cocaína com uma mulher próximo à rodoviária de Corumbá e entregaria para um homem no terminal da Capital, onde também receberia pelo serviço do transporte da droga.