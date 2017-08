MUITO FERIDA Mulher é espancada por quatro

homens e diz que 'quase morreu' Agressores esperaram a vítima ficar sozinha para espancá-la

Um marido desentendeu-se com quatro homens e eles decidiram vingar-se quebrando móveis e agredindo a esposa dele, de 41 anos. A violência foi registrada em Eldorado. Os agressores esperaram que ela ficasse sozinha para atacar e o espancamento aconteceu ontem (17) à noite.

Conforme o delegado Thiago de Lucena e Silva, que atende na delegacia da cidade, a própria vítima procurou a unidade para denunciar o caso. “Ela estava com muitos hematomas aparentes, bastante machucada. Ela afirmou que só não morreu porque foi socorrida por vizinhos”, relatou o delegado ao Portal Correio do Estado.

Desentendimento seria pessoal, pois marido da mulher também estaria envolvido com o grupo, que tem vários registros policiais e horas antes do espancamento teriam tentato assaltar um estabelecimento no município.

Logo após um dos suspeitos ter sido proibido de ir até a casa do casal, ele e mais três retornaram ao local e começaram e quebrar os móveis e agredir a mulher. Vizinhos interviram e socorreram a vítima, a escondendo em uma das residência ao lado.

Na delegacia, ela disse que estava com dores abdominais, nas costas, lado direito do corpo e no olho. A mulher ainda comentou que um dos envolvidos na violência teria passado a mão em suas partes íntimas.

A vítima foi encaminha para exames periciais. Mandado de prisão foi pedido pela Polícia Civil, que aguarda decisão da Justiça Estadual.