IMPEDIDA DE SAIR Mulher é esfaqueada ao tentar impedir cunhada de abandonar a família Vítima foi atingida por três golpes e socorrida em estado grave

Na tentativa de apaziguar os ânimos familiar e tentar impedir que a cunhada saísse de casa, mulher, de 35 anos, foi esfaqueada. A tentativa de assassinato aconteceu na noite de ontem, em imóvel localizado na Rua Honório João da Silva, no Centro de Naviraí. A cunhada, de 19 anos, apontada como autora do crime foi presa em flagrante.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima foi encontrada ferida, trancada em um dos quartos pelo irmão – marido da autora. Socorristas foram chamados e levaram a mulher para a Santa Casa da cidade com três ferimentos de faca, sendo dois no braço esquerdo e um no direito. Por causa da gravidade, a paciente seria transferida para hospital de Dourados.

A autora do crime permaneceu no imóvel e se entregou quando policiais militares chegaram. Ela declarou que atacou a cunhada por ter sido impedida de ir embora da casa. A jovem foi presa em flagrante por tentativa de homicídio.